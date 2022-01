Turbulent dag på Wall Street

Ukens første handelsdag ble turbulent på Wall Street. De tre toneangivende indeksene startet dagen med et stygt fall, da investorer dumpet aksjer spesielt innenfor teknologisektoren, i påvente av nyheter fra Federal Reserve. Et rally sent på dagen bidro imidlertid til å dempe skadene fra fallet, skriver CNBC.

Dow Jones stoppet fallet sitt på seks dager på rad og endte opp med 0,04 prosent til 34.285, hvor en oppgang like før stengetid dro indeksen opp fra sitt laveste nivå hvor indeksen var ned 1.115 poeng. S&P 500 steg med 0,07 prosent til 4.403, ned rundt 10 prosent fra sin rekord tidligere i januar. Nasdaq endte handelsdagen opp 0,36 prosent til 113.818, men var på et tidspunkt ned med 4,9 prosent.

Både Meta, Amazon og Microsoft steg etterhvert som dagen utspilte seg og stenge med en oppgang. Visa var den største nedgangen på Dow med et tap på mer enn 3 prosent. Signature Bank ledet tap på S&P 500, og falt mer enn 6 prosent, skriver CNBC.

– Det er mer smerte som kommer. Ingen aksjer er trygge i et bjørnemarked, sa Wharton School finansprofessor Jeremy Siege.

Feds-møte skaper usikkerhet

Mye av frykten som påvirker markedet er knyttet til Feds-møtet som begynner tirsdag og avsluttes onsdag. Investorer vil se etter eventuelle signaler på hvor mye sentralbanken vil heve renten i år og når den starter.

Fryktindeksen Vix var oppe i 38,72 ved formiddagen, men har siden toppnivået falt med nesten 25 prosent. Dette ble gjenspeilt i markedet med det kraftige comebacket i tiden før stengetid. Når frykt-indeksen treffer slike ytterpunkter, har markedet en tendens til å vende tilbake, selv om det bare er midlertidig, skriver CNBC.

Investorer holdt også et øye med de geopolitiske spenningene da Russland bygget opp sin militære tilstedeværelse ved den ukrainske grensen. President Joe Biden skal snakke med europeiske ledere mandag på grunn av frykt for en mulig russisk invasjon av Ukraina.