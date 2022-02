Bredt fall i Asia tross sterk USA-avslutning

I Japan faller Nikkei 2,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,7 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,7 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 3 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 2,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,3 prosent.

Det er i det store og det hele teknologiaksjene som leder fallet i Japan. I Australia falt banksektoren, gruveindustrien og olje tungt. Banken ANZ var ned 4 prosent, oljegigant Santos falt 5,2 prosent og Beach Energy var ned 7,6 prosent.

Inflasjonen i landet steg 1,3 prosent i fjerde kvartal og 3,5 prosent år/år – raskeste økning siden 2014, ifølge Reuters.

BNP i Sør-Korea steg med 1,1 prosent i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før, mens BNP steg med 4,1 prosent mot samme periode året før.

Det var ventet en oppgang på 0,9 prosent på kvartalsbasis og en oppgang på 3,7 prosent på årsbasis, ifølge konsensus innhentet av Trading Economics. Det er raskeste økning på 11 år, ifølge Reuters.

Singapores sentralbank har strammet inn pengepolitikken som respons på at etterspørselen tar seg opp rundt om i verden, mens forstyrrelsene på tilbudssiden opprettholdes.

Indeksene på Wall Street gjorde imidlertid en enorm snuoperasjon i går. Nasdaq var ned så mye som 3,9 prosent, men endte opp 0,5 prosent.

– Denne sell-offen viser bekymring rundt Feds innstramming nå som økonomien sakker farten. Men etter åtte strake dager med fall og 10 prosent fall hittil i år var tiden inne for å kjøpe for folk som var ute etter kupp, sier Kathy Lien i et notat.