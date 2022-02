Samtidig viser en undersøkelse utført av Platts at de amerikanske råoljelagrene mest sannsynlig falt med 2,1 millioner fat, til rundt 411,7 millioner fat forrige uke.

Bevegelser

CO2 Capsol har tatt endelig investeringsbeslutning for en demonstrasjonsenhet av CapsolGo. Det ble innført børspause i aksjen på grunn av høyt handelsvolum, men handelen er nå i gang igjen og aksjen stiger 16,9 prosent.

PCI Biotech meldte i går at RELEASE-studien avsluttes. Aksjen ble børspauset etter enormt kursfall, og er nå ned hele 53,1 prosent. Siste 12 måneder har kursen falt 84 prosent.

Sjømatselskapet Norcod forlenger vekstfasen i sjøen og har fått kontrakt med storfisk i Spania. Aksjen stiger 12,9 prosent.

Zaptec har tirsdag morgen meldt at selskapets hovedproduksjonspartner Westcontrol øker kapasiteten med nye anlegg og produksjonslinjer for å møte det høye nivået av bestilte volumer. Zaptec har i tillegg signert en produksjonskontrakt med Sanmina Corporation som en andre leverandør av elbilladere.

– Vi finner det nye partnerskapet svært positivt, det støtter vekst og reduserer risiko knyttet til både kapasitet og komponentmarkedet. Sistnevnte har vært en av våre største bekymringer for 2022/23, skriver Pareto Securities i en oppdatering. Meglerhuset har kjøpsanbefaling med kursmål på 90 kroner på Zaptec-aksjen.

Aksjen stiger 8,2 prosent fra start.

Kalera har inngått en avtale om salg av en eiendom i St. Paul, Minnesota, og vil inngå en 20-årig leieavtale. Transaksjonen er på 8,1 millioner dollar. Aksjen stiger 6,4 prosent.

Ellers har SEB nedjustert kursmålet på Aker Horizons til 20 kroner pr. aksje, fra tidligere 35 kroner, og gjentar en hold-anbefaling, ifølge en analyse fra meglerhuset. Aksjen stiger likevel 0,6 prosent.

Pareto Securities har oppjustert sitt kursmål på Protector Forsikring-aksjen til 130 kroner fra 110 kroner og opprettholder en kjøpsanbefaling, ifølge en analyse publisert tirsdag.

«Ting ser ut til å gå Protector Forsikrings vei og forsikringsselskapet vil rapportere nok et sterkt kvartal 3. februar, støttet av sterke aksjemarkeder. Vi estimerer at selskapet vil utbetale to kroner pr. aksje i utbytte i kvartalet, og det sterke 2021-resultatet åpner i vårt syn opp for et ekstraordinært utbytte. Vi inkluderer 1 krone pr. aksje i ekstraordinært utbytte og løfter dermed totalt utbytte i 2021 til 9 kroner, fra 8 kroner», heter det i analysen, og aksjen er opp 1,4 prosent.

Videre har DNB Markets nedjustert sitt kursmål på Nel-aksjen til 7 kroner, fra tidligere 9 kroner og opprettholder salgsanbefaling. Aksjen stiger likevel 0,7 prosent.