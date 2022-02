Tirsdag ettermiddag ligger hovedindeksen for Oslo Børs opp 1,5 prosent til 1.158,9 poeng.

Dagens bevegelser

PCI Biotech ligger an til å bli dagens børstaper med en nedgang på over 45 prosent. Selskapet meldte i går at RELEASE-studien avsluttes. Beslutningen om å stoppe RELEASE-studien er basert på resultater fra andre kliniske forsøk presentert ved American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancer Symposium.

Meglerhuset ABG Sundal Collier nedjusterte kursmålet for PCI fra 37 kroner til fire kroner pr. aksje, en saftig nedgang på nesten 90 prosent.

CO2 Capsol har tatt endelig investeringsbeslutning for en demonstrasjonsenhet av CapsolGo. Aksjen steg umiddelbart nesten 20 prosent, men har senere landet på 7,2 prosent.

Sjømatselskapet Norcod forlenger vekstfasen i sjøen og har fått kontrakt med storfisk i Spania. Selskapet har tatt en strategisk avgjørelse om å forlenge vekstfasen i sjøen, for å oppnå og levere oppdrettstorsk med en gjennomsnittsvekt på over 4 kilo. Estimatene for 2025-produksjonen økes med ti prosent. Aksjen er opp over 13 prosent.

Zaptec har tirsdag morgen meldt at selskapets hovedproduksjonspartner Westcontrol øker kapasiteten med nye anlegg og produksjonslinjer for å møte det høye nivået av bestilte volumer. Zaptec har i tillegg signert en produksjonskontrakt med Sanmina Corporation som en andre leverandør av elbilladere. På ettermiddagen er kursen opp i underkant av ni prosent.

Aker Offshore Wind ble ikke ble tildelt lisens i ScotWind-utdelingen i forrige uke. Nå har Korea Floating Wind, et JV mellom Aker Offshore Wind og Ocean Winds, blitt tildelt elektrifiseringslisens i Sør-Korea med kapasitet på 870 MW. Kursen stiger tre prosent.

Et av Crayon Group Holdings datterselskaper har inngått en flerårig SAM-kontrakt på rundt 90 millioner kroner med et multinasjonalt luftfartsselskap. Aksjen faller omtrent 1,3 prosent.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent Spot) omsettes for 87,10 dollar, opp 0,1 prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen (WTI) omsettes 84,04 dollar, en flat utvikling i løpet av dagen.

«Markedet forblir sterkt, og er støttet av økt geopolitisk uro», sier Chiyoki Chen, sjefanalytiker i Sunward Trading, til Reuters.

«Vi ser at det er en del som sikrer seg gevinst på det prisnivået vi er på nå og oppover, men etterspørselen etter olje er fortsatt god ettersom investorene er bekymret for forsyningsbrudd hvis det bryter ut en konflikt mellom Russland og Kina», legger han til.