Frykten er tilbake – røde futures på Wall Street

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,5 prosent, at S&P 500 vil falle 1,0 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,79 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,1 prosent til 32,33.

Det ble en meget turbulent start på børsuken mandag da den teknologitunge Nasdaq-indeksen på et tidspunkt var ned over fire prosent mens Dow Jones-indeksen var ned over 1.000 poeng. Ved børsslutt hadde Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,3 prosent mens Nasdaq var opp 0,6 prosent.

Saftig snuoperasjon

«Saftig snuoperasjon i det amerikanske aksjemarkedet i går», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i tirsdagens rapport fra Handelsbanken. Sjeføkonomen mener børsuroen skyldes forestående innstramminger fra Fed, kombinert med den spente situasjonen rundt Russland og Ukraina.

Tirsdag møtes den amerikanske sentralbanken. Rentebeslutningen kommer først i morgen, men denne vil etter alt å dømme få mer oppmerksomhet enn på lenge.

«Såfremt det skyhøye inflasjonspresset i verdensøkonomien ikke avtar, vil usikkerheten i finansmarkedene opprettholdes. Investors fokus er nå rettet mot onsdagens rentebeslutning i Fed», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Oppdatert klokken 14.04: Tirsdag har General Electric, Johnson & Johnson og 3M presentert sine kvartalstall. De to førstnevnte faller henholdsvis 2,8 prosent og 1,6 prosent i førhandelen mens 3M stiger 1,9 prosent.

Tirsdag offentliggjøres følgende makrotall i USA: