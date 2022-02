Wall Street faller fra start

Tirsdag ettermiddag åpner Wall Street med fall.

Etter en halvtimes handel ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 2,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Comp. faller 2,6 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 2,0 prosent.

Det ble en meget turbulent start på børsuken mandag da den teknologitunge Nasdaq-indeksen på et tidspunkt var ned over fire prosent mens Dow Jones-indeksen var ned over 1.000 poeng. Ved børsslutt hadde Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,3 prosent mens Nasdaq var opp 0,6 prosent.

Tirsdag starter Federal Reserve sitt todagers januarmøte tirsdag, der den amerikanske sentralbanken skal komme frem til nødvendige tiltak for å bekjempe inflasjonen. Det ventes at sentralbanken vil melde om første renteheving allerede i mars.

I forkant av børsåpningen la 3M , Johnson & Johnson , og General Electric frem tall for fjerde kvartal.

I tillegg melder Det internasjonale pengefondet IMF at de senker sine globale vekstanslag med et halvt prosentpoeng for 2022. Årsaken er særlig svakere utsikter for USA og Kina.