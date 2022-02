Flere negative overraskelser

3M publiserte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall tirsdag, men ved firetiden var konglomeratets aksjekurs likevel ned med 2 prosent. Inntjeningen i fjerde kvartal ble på 2,31 dollar, 30 cent mer enn konsensusestimatet. Dessuten fortalte ledelsen at omsetningen økte i desember, blant annet grunnet færre problemer i forsyningskjeden.

Et annet selskap i Dow Jones-indeksen, Johnson & Johnson, overgikk analytikernes inntjeningsforventninger med en hårsbredd, mens inntektene skuffet. Det hjalp ikke at produsenten av legemidler og hygieneprodukter meldte om gode utsikter for 2022; aksjekursen falt likevel.

Også General Electric bommet på meglerhusenes topplinjeestimat, men resultatet på 92 cent pr. aksje var 7 cent bedre enn ventet. Aksjekursen stupte mer enn 8 prosent, selv om konsernet tror årets kontantstrøm blir bedre enn fjorårets.

American Express klarte seg langt bedre, med en kursoppgang på 3 prosent. Finansgigantens ferske regnskap viste overraskende sterke inntekter og inntjening. Et pluss var at amerikanerne i fjerde kvartal tok opp mer kredittkortgjeld enn noen gang tidligere.

På forhånd antok analytikerne at IBM ville tjene 3,30 dollar pr. aksje. Fasiten viste 3,35 dollar, og i tillegg bidro høy etterspørsel etter skyløsninger at omsetningen overrasket positivt. Tirsdag ettermiddag var aksjekursen tilnærmet uendret.

I vår del av verden fortalte Ericsson at tiltagende installering av 5G-utstyr bidro til å øke inntjeningen med mer enn analytikerne hadde ventet. Den svenske telekomprodusenten fikk et kursløft på hele 8 prosent.

Merk at markedets og analytikernes forventninger ikke alltid er sammenfallende, noe som til tider fører til kursfall, selv om et selskaps inntjening overgår konsensusestimatet. Dessuten har makrofaktorer – som rentenivået, inflasjonen og geopolitisk risiko – ofte langt mer å si for kursutviklingen enn hvorvidt bunnlinjen blir et par prosent bedre enn ventet.