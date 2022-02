Microsoft økte driftsinntektene med 24 prosent

Microsoft kunngjorde bedre kvartalstall enn forventet rett etter stengetid på Wall Street. Både inntjeningen og bunnlinjen var bedre enn det analytikerne forventet av software-giganten.

Selskapet rapporterte en omsetning på 51,7 milliarder dollar og en bunnlinje på 18,8 milliarder dollar. Dette var er en økning på henholdsvis 20 og 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Microsoft informerte om at salget av Windows-lisenser økte med 25 prosent i fjerde kvartal og inntekter knyttet til spillkonsollen Xbox gikk opp med 10 prosent. Det har vært mye oppmerksomhet rundt Microsofts spillsegment den siste måneden etter de annonserte oppkjøpet av Activision, som blant annet står bak spillserien «Call of Duty», for 68,7 milliarder dollar.

Ved stengetid tirsdag er aksjen ned 14 prosent siden starten av 2022.