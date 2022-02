Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,5 prosent og står i 13.874,01 poeng mens Dow Jones står i 34.549,36 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 1,5 prosent til 4.419,45 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,2 prosent til 28,91.

Onsdag kveld avholder den amerikanske sentralbanken sitt rentemøte, hvor rentebeslutningen offentliggjøres klokken 20.00.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank beskriver møtet som spennende, og mener det store spørsmålet er om sentralbanken vil ta hensyn til det svake markedet eller om de fortsetter å fokusere på den høye inflasjonen som de inntil nylig trodde var forbigående.

«Hovedgrunnen til de nervøse markedene så langt i år er utsiktene til at Fed skal “fjerne punchbollen”, og det tidligere enn man før har tenkt. At markedene virker ekstra nervøse denne uken skyldes nok at mange frykter enda en kalddusj fra Fed etter rentemøtet i dag, i form av mer hint om kraftigere rentehevinger eller raskere balansereduksjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Handelsbanken forventer at komiteen vil signalisere en renteheving i mars, og her er det formuleringen rundt situasjonen i arbeidsmarkedet som blir nøkkelen.

«Betingelsen for renteoppgang er at både arbeidsmarkedet/realøkonomien og inflasjonsutsiktene er i tråd med målsetningene. Inflasjonsbetingelsen er for lengst krysset av», skriver Handelsbanken i en rapport.