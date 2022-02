AutoStore-rally på Oslo Børs

- - - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp hele 2,8 prosent før den sluttet på 1.184,23 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,95 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,80 dollar, opp 2,0 prosent. Equinor gikk opp 3,4 prosent til 258,30 kroner mens Aker BP la på seg 6,3 prosent og sluttet på 306,40 kroner.

Citigroup har oppgradert AutoStore fra hold til kjøp samtidig som kursmålet nedjusteres fra 44 til 38 kroner, ifølge Reuters. Aksjen gikk opp 12,1 prosent til 23,46 kroner. For litt over en uke siden ble aksjen omsatt på nivåer over 30 kroner.

2020 Bulkers fikk et driftsresultat på 28,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 6,2 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Selskapet omsatte for 37,7 millioner dollar, opp fra 14,6 millioner for et år siden. Aksjen la på seg 6,8 prosent og sluttet på 104 kroner.

Styret i Green Energy Group har besluttet å sette i gang en strategisk gjennomgang for å utforske alle tilgjengelige alternativer for å maksimere aksjonærverdiene i selskapet, ifølge en melding onsdag. Aksjen gikk opp 17,2 prosent til 2,59 kroner.

BW Energy hadde en bruttoproduksjon på rundt 12.250 fat pr. dag på Tortue-feltet i fjerde kvartal 2021, mens selskapets kontantbalanse var på 150 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 170 millioner dollar kvartalet før. Aksjen gikk opp 8,2 prosent til 23 kroner.

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 2,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2021, opp fra 2,3 milliarder kroner i samme kvartal året før. Selskapet vil utbetale 3,85 milliarder kroner i ordinært utbytte til aksjonærene, eller 7,70 kroner pr. aksje. Aksjen gikk opp 1,3 prosent til 217,30 kroner.

Niels G. Stolt-Nielsen ønsker å gå av som toppsjef i Stolt-Nielsen Limited, og vil fortsette i rollen frem til en erstatter er på plass. Aksjen klatret 2,0 prosent til 144,60 kroner.

Kreditorer har godkjent Borr Drillings avtale med verftene rundt forlengelse av verftsgjeldforfall og leveranser. Aksjen gikk opp 14,0 prosent til 19,30 kroner.