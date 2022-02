Rentebeskjed sendte Wall Street ned

Etter en betydelig oppgang på børsen i New York, snudde de toneangivende indeksene i etterkant av den amerikanske sentralbankens pressekonferanse.



Onsdag varslet Fed om rentehopp og strengere pengepolitikk, og midtveis i pressekonferansen begynte indeksene å falle eller å ha tilbrakt hele dagen i grønt.

Teknologi-indeksen Nasdaq holdt seg flat med en stigning på 0,02 prosent til 13.542,12 poeng, mens Dow Jones falt 0,4 prosent til 34.168,09 poeng. Den brede indeksen S&P 500 hadde en nedgang på 0,2 prosent til 4.349,93 poeng.



Onsdag etter børsens stengetid offentliggjør Tesla sine kvartalstall, og i forkant av publiseringen, steg Tesla med 2 prosent. Apple hadde en nedgang på 0,06 prosent, mens Microsoft steg med 2,9 prosent.

Renteøkning i mars

Under pressekonferansen sa Fed-sjef Jerome Powell at det var åpning for flere rentehevinger fremover, og at neste heving ville skje "snart".

Fed signaliserte i en uttalelse at en kvart prosentpoengs økning i dens referanserente for kortsiktig lånerente kan komme så snart som i mars, slik flere forventet.

«Med inflasjon godt over 2 prosent og et sterkt arbeidsmarked, forventer komiteen at det snart vil være hensiktsmessig å heve målsatt intervall for den føderale fondsrenten», skrev Fed. Fed møtes ikke i februar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 1,8 prosent onsdag.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, sank med 1,16 prosent til 30,80.

Den amerikanske lettoljen steg med 1,6 prosent til en pris på 86,94 dollar pr. fat.

De store kryptovalutaene bitcoin og etherium steg med henholdsvis 1,2 og 4,3 prosent.