Børsen henter seg inn – biotekaksje opp tosifret etter sterke tall

Oslo Børs åpnet rett ned 1,4 prosent torsdag, men har hentet inn noe av tapene rundt kl. 10.30. Hovedindeksen er nå ned 0,36 prosent til 1.180,00 og det er omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

I går kveld var oljeprisen over 90 dollar for første gang siden 2014. Nå faller imidlertid Brent-oljen 0,1 prosent til 89,56 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 86,95 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,70 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går.

Gjennombruddet kommer som følge av en av kombinasjon av geopolitiske spenninger mellom Russland og Ukraina i tillegg til at tilbudssiden er lav samtidig som etterspørselen stiger.

«Selv om energisektoren er spart for direkte sanksjoner mot Russland, kan økonomiske sanksjoner fortsatt påvirke råoljeforsyningen. Dette kommer midt i stramme globale forsyninger ettersom produsenter sliter med å møte etterspørselen fra før», skriver analytikere fra ANZ Research.

Equinor faller 1,4 prosent, mens Aker BP er ned 1,3 prosent.

Bevegelser

PGS tapte nesten 1,5 milliarder kroner før skatt i fjor, men sier seismikkmarkedet begynte å ta seg opp. Aksjen var børspauset i åpningshandelen, men er nå i gang igjen og kursen faller hele 21,8 prosent.

