Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet rett ned torsdag, men har gradvis hentet inn det tapte utover dagen og i 14.50-tiden står den i 1.185,54 etter en oppgang på 0,1 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 3,7 milliarder kroner.

Mønsteret er det samme på de toneangivende Europa-børsene, og britiske FTSE 100 viser vei med å stige 0,8 prosent etter at Federal Reserve onsdag signaliserte sin første renteøkning i mars. Samtidig ville sentralbanksjef Jerome Powell ikke utelukke en renteøkning på hvert møte ut 2022.

Futures på Wall Street har også snudd opp, og peker nå mot en positiv åpning.

Brent-oljen over 90

Onsdag kveld var oljeprisen over 90 dollar for første gang siden 2014, og frontkontrakten for Brent-oljen holder seg der torsdag ettermiddag og stiger 0,7 prosent til 90,60 dollar pr. fat så langt i dagens handel. WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 87,95 dollar.

Til sammenligning kostet Brent-oljen 89,70 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Den geopolitiske spenningen, spesielt mellom Russland og Ukraina, gir støtte til prisene. I motsatt retning trekker budskapet fra Fed, som har styrket dollaren og gjort oljen dyrere for kjøpere i andre valutaer.

«En sterkere prisnedgang forhindres av Ukraina-krisen, ettersom det fortsatt er bekymringer for at russiske olje- og gassleveranser rammes i tilfelle en militær eskalering», skrev Commerzbank ifølge Reuters i et notat etter at oljeprisene fikk en liten dipp i morgentimene.

På Oslo Børs faller Equinor 0,7 prosent, mens Aker BP er opp 1,3 prosent. DNO stiger på sin side nesten 3 prosent.

PGS nesten halvert

Resultatsesongen er i gang, og torsdag er det PGS som stjeler overskriftene. Selskapet øyner et bedre marked, men tapte nesten 1,5 milliarder kroner før skatt i fjor og ser også en risiko for at det kommer i brudd med lånebetingelser mot utgangen av første kvartal.