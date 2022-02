Børsoppgang i Asia

De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag, i kjølvannet av en volatil dag på Wall Street der investorene reagerte på Federal Reserve og amerikanske BNP-tall.

I Tokyo stiger Nikkei 2,0 prosent til 26.699,91 etter å ha falt nesten 3 prosent torsdag. Topix-indeksen legger på seg 1,8 prosent til 1.875,85.

Makrotall viser at KPI i Tokyo-området var 0,5 prosent på årsbasis i januar. Kjerneinflasjonen var 0,2 prosent i perioden, mot ventet 0,3 prosent.

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite marginalt opp, mens Hang Seng i Hongkong er ned rundt prosenten.

Kospi-indeksen i Sør-Korea klatrer 1,9 prosent, mens Sydney-børsen spretter opp mer enn 2 prosent.

SoftBank-rally

SoftBank stiger over 3 prosent etter meldingen om at driftsdirektør Marcelo Claure, som også ledet SoftBank Group International og var toppsjef Masayoshi Sons høyre hånd, forlater selskapet etter ni år. Michel Combes overtar som leder for SoftBank Group International.

De fleste asiatiske Apple-leverandører stiger etter at teknologigiganten la frem rekordtall etter stengetid i USA.

Tech-indeksen i Hang Seng faller derimot rundt 2 prosent, tynget av JD.com og Xiaomi.

