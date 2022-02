Børsene faller i New York

Etter 20 minutters handel er de tre toneangivende indeksene på børsene i New York ned.

Dow Jones faller 0,8 prosent til 33.889,15. S&P 500 er ned 0,7 prosent til 4.296,57. Nasdaq faller 0,7 prosent til 13.261,86.

Før åpning viste tallene for kjerne-PCE i USA enn oppgang på 4,9 prosent på årsbasis i desember mot oppgang på 4,8 prosent. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,5 prosent, mot ventet oppgang på 0,5 prosent. Privat forbruk i USA var ned 0,6 prosent på månedsbasis i desember mot ventet nedgang på 0,6 prosent.

– Markedsaktørene begynner å innse at Federal Reserve sannsynligvis vil være mer aggressiv enn først antatt når det gjelder renteøkninger. Dette kombinert med avtagende økonomisk vekst globalt og sentralbankens vilje til å krympe balansen, lover ikke godt for aksjer fremover, sier Stephane Ekolo, strateg i DFS Derivatives ifølge TDN Direkt.

Apple-aksjen stiger

Apples resultat pr. aksje i fjerde kvartal var høyere enn ventet. Selskapet hadde en rekordhøy omsetning på 124 milliarder, som også var bedre enn ventet. Selskapets iPhone-salg økte også mer enn forventet. Apple-aksjen er opp 3,5 prosent i førhandelen.

Apple-aksjen stiger 3,1 prosent til 163,96 dollar.

Caterpillar-aksjen faller 3,3 prosent til 205,19 dollar etter sin rapport for fjerde kvartal. Selskapet hadde et justert resultat på 2,69 dollar pr. aksje i fjerde kvartal 2021 mot et ventet resultat pr. aksje på 2,26 dollar.

Fondet til Cathie Wood, ARK Invest, kjøpte i går 33.482 aksjer i Tesla, ifølge Reuters. Tesla-aksjen falt torsdag 11 prosent til 829 dollar, og det laveste nivået på tre måneder, etter at selskapet slapp fjerdekvartalsrapporten. Fredag er aksjen ned 4,1 prosent til 794,63 dollar.

10-års renten er opp 1,7 basispunkter til 1,82 prosent.