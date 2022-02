Høyere oljepris - oljeaksjer faller

Trygve Hegnar kommenterer utviklingen i aksjemarkedet ved ukeslutt, der Oslo Børs og de oljerelaterte aksjene faller til tross for at oljeprisen holder seg høy. Frykt for krig mellom Ukraina og Russland tynger, og 15 av de 20 mest omsatte selskapene på børsen faller.

Vi har også pratet med Easee-gründer Jonas Helmikstøl og Trygve Buchardt i EcoStor.

Etter oppstarten i 2018 har pilene pekt rett opp for el-laderselskapet Easee. Fra 2020 til 2021 hadde selskapet nærmest en firedobling av inntektene, og planene for inneværende år er ytterligere voldsom vekst. Om ti år håper gründer Helmikstøl at selskapet er verdt opp mot 100 milliarder kroner.

EcoStor-gründer Trygve Buchardt vil sammen med et amerikansk firma - og Bjørn Rune Gjelstens batterisatsing Morrow - bygge et gjenvinningsanlegg på Sørlandet.