Oljeprisen passerte 91 dollar – Oslo Børs fortsatte ned

Sjefsanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB spår en oljepris på 77,5 dollar pr. fat i år i snitt, men at prisen kan bli betydelig høyere i første halvår. I analyseoppdateringen fredag trakk sjefsanalytikeren frem at alle i markedet snakker om en oljepris på 100 dollar.

Autostore snudde ned

Autostore-aksjen spratt opp nesten 20 prosent de første minuttene på Oslo Børs fredag, etter at en tysk domstol vurderer Ocado-rettigheter som «sannsynligvis ugyldig», og stopper saken mot Autostore.

Aksjen snudde imidlertid ned og endte fredagen med en nedgang på 4,8 prosent til 22,18 kroner.

Everfuel-aksjen steg 5,9 prosent til 39,22 kroner, etter en kontrakt på fyllestasjon i Tyskland, i tillegg til 45 millioner kroner, støttet av svenske myndigheter.

Zaptec

Zaptec-aksjen begynte markant opp etter fredagens kvartalstall, men endte ned 4,8 prosent til 56 kroner. Selskapet hadde et justert ebitda-resultat på 46,8 millioner, mot 11,1 millioner i fjor.

Det er 117 prosent høyere ABG Sundal Colliers estimat og 44 prosent høyere enn Pareto Securities' estimat. ABG noterer at resultatet blant annet kommer av at Zaptec dette kvartalet har hatt høyere salg av PRO-ladere, men at de ikke venter at dette vil fortsette, skriver TDN Direkt.

«Dette gir likevel god tillit til våre estimater for 2022», skriver meglerhuset som understreker at de synes Zaptec leverer en sterk rapport. Meglerhuset har kjøpsanbefaling på selskapet med kursmål 95 kroner pr aksje.

Hva gjelder det mer kortsiktige bildet har selskapet målsatt en ebitda-margin på mellom 15 og 20 prosent i 2022, etter å ha levert en margin på 24,3 prosent i fjerde kvartal 2021. For helåret 2021 ligger ebitda-marginen til selskapet på 18 prosent.

«Dette kan virke som et konservativt mål gitt den seneste tids utvikling i selskapet», er beskjeden fra Pareto, som også har kjøpsanbefaling Zaptec med kursmål 90 kroner pr aksje, ifølge TDN.

Om de langsiktige målene sier adm. dir. i Zaptec, Anders Thingbø, til TDN Direkt fredag at selskapet målsetter omsetningsvekst på 70 til 100 prosent i kommende år.

– Vårt hårete mål er å holde en tosifret omsetningsvekst i den høye enden. Det å klare 70 til 100 prosent omsetningsvekst i året er sterke målsetninger i selskapet. Det blir så klart vanskeligere og vanskeligere etter hvert, men vi går inn i flere land og utvikler produkter for å klare det, sier Thingbø.

PGS

PGS-aksjen fortsatte nedturen, og falt 14,9 prosent til 1,57 kroner. Aksjen stupte 57 prosent torsdag, i kjølvannet av kvartalsrapporten. På det laveste fredag var aksjen nede i 1,26 kroner, som dermed er foreløpig ny «all-time low» intradag.

Analytikere frykter gjeldsberget som står foran selskapet, og DNB-analytiker Jon Masdal tallfestet i et intervju med FaTV torsdag gjeldsforfallene til fire milliarder kroner i 2022 og 2023. Fearnley-analytiker Øystein Vaagan reagerte med å nedgradere aksjen fra hold til selg, og sendte kursmålet ned 80 prosent til én krone.

På én krone ligger også Masdal, som nedgraderte til selg i fjor høst. Lavest ligger SEB, som ifølge TDN Direkt har nedjustert fra 1 krone til 0,50 kroner og gjentatt salgsanbefalingen.

11.01.2022 Klipp av intervju med analytiker Jon Masdal i DNB Markets om PGS etter at seismikkselskapet la frem nøkkeltall for fjerde kvartal før selve kvartalsrapporten. Her forklarer han hvorfor selskapet har et gjeldsproblem.

Sjokket fra USA vil bli anket?

TGS ble rammet av en dårlig nyhet fra USA og aksjen falt 8,6 prosent til 95,36 kroner.

Fredagens nedtur for både TGS og PGS hang sammen med at en domstol i USA har stanset et lisenssalg på 80 millioner acres (rundt 323.000 kvadratkilometer) for oljeleting i Mexicogolfen.

Lisenssalget ville ha vært det største offshore olje- og gasslisenssalget i USAs historie, men den føderale dommeren Rudolph Contreras mener klimakonsekvensene må vurderes nøyere.

ABG Sundal Collier viste i en oppdatering fredag til at TGS-ledelsen mener beslutningen trolig vil bli anket. Hvis kanselleringen blir stående, vil trolig TGS ikke få noe 2021-omsetning kansellert, la meglerhuset til ifølge TDN Direkt

Videre ser meglerhuset økt usikkerhet knyttet til den amerikanske lisensrunden som er planlagt avholdt i mars 2022.

«Hvis lisensrunden i mars blir kansellert, vil det trolig være negativt for TGS' seismikksalg fra eksisterende bibliotek i første halvår 2022. Det er vanskelig å kvantifisere. Vårt estimat på salg fra seismikkbiblioteket i andre halvår 2022 er nå på 103 millioner dollar. Beste gjetning er et potensielt bortfall på 15-25 millioner dollar hvis marsrunden blir kansellert», skriver meglerhuset, som viser til at TGS har om lag 25 prosent eksponering mot Mexicogolfen.

Quantafuel stupte

Quantafuel-aksjen falt 9,8 prosent til 25,26 kroner etter at selskapet hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 25 kroner torsdag kveld.

I et intervju med Finansavisen torsdag kveld kalte analytiker Ivar Ryttervold i Arctic Securities tidspunktet for kapitalinnhentingen «mildt sagt spesiell».

– Jeg synes timingen er veldig rar. De har i lengre tid guidet på å klare «proof of concept» på anlegget i Skive rundt årsslutt, men det har de ennå ikke fått til, sa han.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal gå til «ytterligere vekstprosjekter», men sorteringsanlegget i Esbjerg vil kreve mesteparten. I tillegg skal noe gå til initielle investeringer i fabrikker i Dubai og Storbritannia.