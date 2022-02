Oslo Børs åpner rett opp mandag morgen.

Etter 50 minutters handel står hovedindeksen i 1.179,43, opp 0,80 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 858 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,76 prosent på 89,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,34 prosent til 87,55 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 91,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Underliggende bekymringer knyttet til en global forsyningsmangel, kombinert med den pågående geopolitiske risikoen, har fått markedet til å starte uken sterkt. Gitt at Opec+ beholder den eksisterende policyen om å øke produksjonen gradvis, vil brent-prisene sannsynligvis holde seg over 90 dollar fatet, sier Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities Co Ltd, ifølge TDN Direkt.

Det trekkes frem at noen Opec+ medlemmer i det siste ikke har klart å nå produksjonsmålene og har slitt med kapasitetsbegrensninger. Onsdag møtes de på nytt for å bestemme produksjonsnivåene for mars.

Equinor er ned 0,72 prosent til 246,75 kroner. Tungvekteren meldte i morges at tidspunktet for oppstart av Hammerfest LNG skyves til 17. mai 2022.

Aker BP klatrer 1,11 prosent til 309,20 kroner.

Opptur

Salatprodusenten Kalera kunne i morges melde at de nå fusjonerer med Agrico Acquisition Corp. og noteres på Nasdaq. Nyheten sender aksjen opp 13,52 prosent til 9,07 kroner.

Kjell Inge Røke-dominerte Aker Carbon Capture meldte mandag morgen at de har inngått en ikke-eksklusiv samarbeidsavtale med Altera Infrastructure og Höegh LNG. Aksjen stiger 4,57 prosent til 18,20 kroner.

Nykode Therapeutics klatrer 3,40 prosent til 57,80 kroner, og er dagens foreløpig mest omsatte.

Ellers høyt på volumlisten klatrer Nordic Semiconductors 4,68 prosent til 254,80 kroner, Tomra er opp 3,79 prosent til 444,20 kroner, mens Borr Drilling styrkes 4,04 prosent til 19,04 kroner.

I rødt

Quantafuel endte fredag ned 10,4 prosent etter å ha hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 25 kroner torsdag kveld. Mandag fortsetter nedturen, og aksjen svekkes ytterligere 7,76 prosent til 23,30 kroner.

Arctic-analytiker Ivar Ryttervold mener Quantafuel-emisjonen stinker.

SoftOx -aksjen faller 12,24 prosent til 37,30 kroner. Selskapet meldte i morges at de vil beholde produkter på det norske markedet, til tross for uenigheten med Miljødirektoratet.

SoftOx mottok fredag et brev fra Miljødirektoratet hvor det meddeler at det inntil videre opprettholder sin tidligere tolkning av det europeiske biocidreglementet. Tolkningen er det motsatte av hva EU-kommisjonen konkluderte i starten av desember.

Zaptec, som fredag la frem sine tall for fjerde kvartal, faller 2,95 prosent til 54,35 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller Subsea 7 4,10 prosent til 67,36 kroner.