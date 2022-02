Rekyl i biotekaksje etter forrige ukes kurskollaps

Nykode Therapeutics (tidligere Vaccibody) klatrer 1,4 prosent, og er dagens foreløpig mest omsatte.

I rødt

Clarksons Platou-analytiker Fredrik Stene mener Odfjell Drillings utskillelse av teknologivirksomheten vil gjøre det enda lettere for konkurrenter å verdsette riggdelen. Aksjen faller 3,4 prosent.

Norne vraker kjøpsanbefalingen og halverer kursmålet på Green Energy Group (tidligere Seabird Exploration). Aksjen faller 1,3 prosent.

Quantafuel endte fredag ned 10,4 prosent etter å ha hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 25 kroner torsdag kveld. Mandag fortsetter nedturen, og aksjen svekkes ytterligere 18 prosent.

Jørgen Bruaset og Elliott Jones gjør noe andre analytikere aldri gjør. De starter analysedekning med en kraftig salgsanbefaling . Arctic-analytiker Ivar Ryttervold mener Quantafuel-emisjonen stinker.

SoftOx -aksjen faller 3,9 prosent. Selskapet meldte i morges at de vil beholde produkter på det norske markedet, til tross for uenigheten med Miljødirektoratet.

SoftOx mottok fredag et brev fra Miljødirektoratet hvor det meddeler at det inntil videre opprettholder sin tidligere tolkning av det europeiske biocidreglementet. Tolkningen er det motsatte av hva EU-kommisjonen konkluderte i starten av desember.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,8 prosent til 89,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 87,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 91,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Underliggende bekymringer knyttet til en global forsyningsmangel, kombinert med den pågående geopolitiske risikoen, har fått markedet til å starte uken sterkt. Gitt at Opec+ beholder den eksisterende policyen om å øke produksjonen gradvis, vil brent-prisene sannsynligvis holde seg over 90 dollar fatet, sier Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities.

Det trekkes frem at noen OPEC+ medlemmer i det siste ikke har klart å nå produksjonsmålene og har slitt med kapasitetsbegrensninger. Onsdag møtes de på nytt for å bestemme produksjonsnivåene for mars.

Equinor er ned 1 prosent. Tungvekteren meldte i morges at tidspunktet for oppstart av Hammerfest LNG skyves til 17. mai 2022. Aker BP klatrer 0,8 prosent.