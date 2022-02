Blandet start på New York-børsen

Et par timer etter handelen tok til på New York-børsen:

S&P 500 stiger 0,8 prosent

stiger 0,8 prosent Nasdaq er opp 2 prosent

er opp 2 prosent Dow Jones er opp 0,1 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,80 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 28,45.

Nordea Markets forventer at nedturen i aksjer vil reverseres og øker nå overvekten i aksjer for å fange et mulig «comeback» i markedet. Tallknuserne tror markedet vil hente inn mye av det tapte i løpet av de neste månedene.

Handelsbanken ber investorer følge med på ukens rentebeskjeder fra ESB og BoE, og ikke minst den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for januar. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov utelukker ikke at det er duket for potensielt store overraskelser.

«Konsensus venter i utgangspunktet nok en måned med dempet sysselsettingsvekst. Sysselsettingen er nemlig ventet opp med 150.000 personer, etter vekst på 199.000 i desember. Men det er store sprik i estimatene, og flere prognosemakere tipper at det heller ble negativ vekst i sysselsettingen denne gangen», skriver Gonsholt Hov i en rapport.