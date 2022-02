Sterk start på uken på Wall Street

Industriindeksen Dow Jones endte opp 1,14 prosent til 35.132,87 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 1,89 prosent, og endte i 4.515,21 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq startet sterkt med en oppgang på hele 3,41 prosent til 14.239,92 poeng.

Bevegelser

New York-børsen åpner uken sterkt med ytterligere oppgang etter den fredag forrige uke avsluttet på den grønne siden. Blant tungvekterne på den toneangivende S&P 500-indeksen bidro Netflix med en kursoppgang på 11,13 prosent.

Siden starten på året er S&P 500-indeksen ned 5,3 prosent. Dette er den største nedgangen siden mars i 2020, og den dårligste januar-måneden siden 2009. Like bak kommer teknologiindeksen NASDAQ som avsluttet måneden med en nedgang på 8,9 prosent - til tross for sterk innhenting. Også dette er dens dårligste måned siden mars 2020.



En 10-årig statsobligasjon kaster etter mandags handel av seg 1,78 prosent - tilsvarende en oppgang på 0,009 prosentpoeng.

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, falt 10,83 prosent etter ukens første handelsdag. Analytikerne på Wall Street forteller nå at de tror markedet justerer seg for et kortvarig kurs-rally ut februar, ifølge CNBC.

Olje

Lavere tilbud og politisk spenning i øst-europa og midtøsten har sendt oljepriser i retning av sitt høyeste månedlige økning på et år.

Brent-oljen steg 1,31 prosent og avsluttet dagen på 91,21 dollar pr. fat, mens WTI-oljen steg 1,53% til 88,15 dollar.

Dette måler det høyeste nivået siden 2014, og avslutter måneden med en prisøkning på nærmere 17,0 prosent.