Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter drøyt 40 minutters handel står hovedindeksen i 1.184,70, opp 0,82 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 917 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,18 prosent på 89,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,20 prosent til 88,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Oljemarkedet holder seg stabilt ettersom aktørene forblir forsiktige i forkant av Opec+-møtet. Opec+ vil sannsynligvis fortsette med sin månedlige produksjonsøkning. Markedet vil være interessert i å høre om produsentene er i stand til å øke produksjonen gitt de utfordringene de har hatt, sier Daniel Hynes, råvarestrateg i ANZ, ifølge TDN Direkt.

Medlemmene i Opec+ skal onsdag møtes for å diskutere produksjon i mars, og det er ventet at de vil holde seg til planen om å tillate en økning på 400.000 fat pr. dag.

Equinor faller 1,57 prosent til 242,00 kroner, mens Aker BP svekkes 1,34 prosent til 302,10 kroner.

Opptur

Hexagon Purus er nominert av en ledende lastebilprodusent i en avtale som kan bli enorm. Det sender aksjen opp voldsomme 36,61 prosent til 23,36 kroner. På det meste har den tirsdag vært omsatt for 28,00 kroner.

– Det er en fantastisk avtale for oss. Dette er en kunde vi har jobbet med i lang tid, spesielt med utvikling av produktet. Vi har mye utviklingsprosjekter og kunder vi jobber med parallelt, så når de store tikker inn er det ekstra positivt, sa Hexagon Purus-sjef Morten Holum til Finansavisen mandag kveld.

Også Hexagon Composites styrkes kraftig, og aksjen er nå opp 18,54 prosent til 32,10 kroner.

Cirka Group klatrer 15,01 prosent til 7,94 kroner. Selskapet meldte i morges at de nå av franske myndigheter er tildelt 8,2 millioner euro, tilsvarende 82 millioner kroner, til utviklingen av sin ReSolute-fabrikk.

Norske Skog kunne tirsdag morgen melde at de har inngått en avtale om salg av pelletsproduksjonsselskapet til Natures Flame for et vederlag på om lag 280 millioner kroner. Nyheten sender aksjen opp 4,34 prosent til 49,25 kroner.

Ukens store taper, Quantafuel , henter seg inn 3,10 prosent til 21,28 kroner. Aksjen er imidlertid likevel ned 17 prosent den siste uken, etter at de torsdags kveld hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 25 kroner.

Jørgen Bruaset og Elliott Jones gjorde mandag noe andre analytikere aldri gjør. De starter analysedekning med en kraftig salgsanbefaling.