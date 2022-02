Ved lunsjtider på Oslo Børs ligger hovedindeksen opp 0,9 prosent til 1.186,6 poeng.

Dagens bevegelser

Hydrogenselskapet Hexagon Purus er nominert av en ledende lastebilprodusent i en avtale. Avtalen tas godt imot av markedet, som sender aksjen opp 29,2 prosent til 22,10 kroner.

– Det er en fantastisk avtale for oss. Dette er en kunde vi har jobbet med i lang tid, spesielt med utvikling av produktet. Vi har mye utviklingsprosjekter og kunder vi jobber med parallelt, så når de store tikker inn er det ekstra positivt, sa Hexagon Purus-sjef Morten Holum til Finansavisen mandag kveld.

Moderselskapet Hexagon Composites styrkes også kraftig på nyheten, og ligger opp 12,9 prosent til 30,58 kroner pr. aksje.

Lakseaksjene ser en liten oppsving tirsdag, der Mowi stiger 2,4 prosent, Lerøy Seafood Group 3,5 prosent og Grieg Seafood 2,9 prosent. Nordea-analytiker Herman Dahl har tro på lakseprisene, og oppgraderer to lakseaksjer fra hold til kjøp.

Odfjell Drilling vurderer å skille ut og børsnotere Odfjell Technology i løpet av første kvartal. Aksjen startet dagen i rødt, men har hentet seg inn til en oppgang på 0,6 prosent etter nyheten.

Cirka Group meldte i morgentimene at de nå av franske myndigheter er tildelt 8,2 millioner euro, tilsvarende 82 millioner kroner, til utviklingen av sin ReSolute-fabrikk. Ved lunsj ligger aksjen opp 13,0 prosent til 7,80 kroner.

Norske Skog kunne tirsdag morgen melde at de har inngått en avtale om salg av pelletsproduksjonsselskapet til Natures Flame for et vederlag på om lag 280 millioner kroner. Aksjen ligger opp om lag 2,0 prosent til 48,15 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider tirsdag omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 88,98 dollar, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 87,93 dollar fatet, en nedgang på 0,2 prosent.

– Oljemarkedet holder seg stabilt ettersom aktørene forblir forsiktige i forkant av Opec+-møtet. Opec+ vil sannsynligvis fortsette med sin månedlige produksjonsøkning. Markedet vil være interessert i å høre om produsentene er i stand til å øke produksjonen gitt de utfordringene de har hatt, sier Daniel Hynes, råvarestrateg i ANZ, ifølge TDN Direkt.

Medlemmene i Opec+ skal onsdag møtes for å diskutere produksjon i mars, og det er ventet at de vil holde seg til planen om å tillate en økning på 400.000 fat pr. dag.