Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 1,4 prosent til 1.190,8 poeng.

Børsen lå lenge an til en mer dempet oppgang, men steg raskt mot stengetid etter at et hopp i oljeprisen førte til at Equinor steg over to prosent på 20 minutter.

Dagens bevegelser

Tirsdag ble en rolig dag nyhetsmessig.

Hexagon Purus ble dagens soleklare børsvinner, etter at selskapet i morgentimene meldte om en betydelig lastebilavtale. Det førte til at aksjen fikk seg et hopp på 30,9 prosent til 22,38 kroner.

– Det er en fantastisk avtale for oss. Dette er en kunde vi har jobbet med i lang tid, spesielt med utvikling av produktet. Vi har mye utviklingsprosjekter og kunder vi jobber med parallelt, så når de store tikker inn er det ekstra positivt, sa Hexagon Purus-sjef Morten Holum til Finansavisen mandag kveld.

Også Hexagon Composites fikk bli med på oppgangen, og steg 11,6 prosent til 30,22 prosent.

Nortel meldte på ettermiddagen at selskapet har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med IT- og telekomleverandøren Com2Gether. Aksjen endte ned 4,0 prosent til 23,80 kroner.

Odfjell Drilling vurderer å skille ut og børsnotere Odfjell Technology i løpet av første kvartal. Aksjen startet dagen i rødt, men hentet seg inn til en oppgang på 2,0 prosent til 21,20 kroner.

Cirka Group meldte i morgentimene at de nå av franske myndigheter er tildelt 8,2 millioner euro, tilsvarende 82 millioner kroner, til utviklingen av sin ReSolute-fabrikk. Aksjen endte opp 8,4 prosent til 7,48 kroner.

Norske Skog kunne tirsdag morgen melde at de har inngått en avtale om salg av pelletsproduksjonsselskapet til Natures Flame for et vederlag på om lag 280 millioner kroner. Aksjen endte opp 3,1 prosent til 48,65 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs tirsdag ble et fat nordsjøolje (brent spot) omsatt for om lag 88,45 dollar, en nedgang på om lag én prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen WTI ble ved stengetid for børsen omsatt for 87,28 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent.

Equinor lå lenge an til en nedgang på 2,5 prosent, men hoppet rett opp i innspurten på børsen. Aksjen endte opp 0,3 prosent til 246,50 kroner, mens Aker BP falt 3,5 prosent til 295,80 kroner aksjen.

Medlemmene i Opec+ skal onsdag møtes for å diskutere produksjon i mars, og det er ventet at de vil holde seg til planen om å tillate en økning på 400.000 fat pr. dag.