Markant oppgang på Tokyo-børsen

I kjølvannet av oppgang på Wall Street tirsdag kveld, stiger Nikkei i Japan 1,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 2,13 prosent.

I India klatrer Sensex 0,62 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,17 prosent.

Børsene i Kina, Hongkong, Sør-Korea og Singapore er fortsatt stengte som følge av nyttårsfeiring.

Ingen renteoppgang

Oppgangen i Australia skjer etter at sjefen i Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, onsdag gjentok i en tale at sentralbankens nylige beslutning om å avslutte sitt obligasjonskjøpsprogram ikke betyr at en renteøkning er nært forestående.

«Jeg erkjenner at i en rekke andre land har avslutningen av obligasjonskjøpsprogrammer blitt fulgt nøye, eller forventes å bli fulgt tett, av en økning i styringsrenten. Vår lave inflasjonstakt og lave lønnsvekst er nøkkelårsaker til at vi ikke trenger å gjøre det samme som andre», sa han ifølge CNBC.

Tirsdag besluttet sentralbanken i Australia å holde styringsrenten uendret på 0,1 prosent.