Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.196,95, opp 0,51 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 985 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,04 prosent på 89,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 88,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Onsdag kl. 14 møtes Opec+ for å diskutere produksjon i mars.

Det er ventet at de vil holde seg til planen om å tillate en økning på 400.000 fat pr. dag, og tirsdag kveld ble det ifølge TDN Direkt kjent at medlemmene under et teknisk møte ikke diskuterte noen økning over 400.000 fat pr. dag overhodet.

– Hvis Saudi og Russland viser noe som helst tegn til å øke produksjonen for å overta for noen av medlemmene som ikke kan nå sine produksjonsmål, vil oljeprisen sannsynligvis falle, uttaler adm. direktør i Emori Fund Management, Tetsu Emori, ifølge TDN Direkt.

Aker BP stiger 0,98 prosent til 298,70 kroner. Det ble i morges kjent at Saudi Aramco kjøper Aker BPs eierandel i Cognite på 7,4 prosent for rundt én milliard kroner.

Equinor klatrer på sin side 0,91 prosent til 248,75 kroner. Analytikerne som følger oljegiganten venter et justert resultat på utrolige 117 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det er ny rekord med god margin.

Rett opp

HydrogenPro har onsdag morgen signert en storskala kontrakt med Mitsubishi Power Americas til en verdi på over 50 millioner dollar. Nyheten sender aksjen opp hele 33,65 prosent til 17,00 kroner.

Ellers styrkes PCI Biotech 22,59 prosent til 8,77 kroner, uten at det har kommet meldinger fra selskapet.

Blant de mest omsatte er Yara opp 2,75 prosent til 474,60 kroner, Norwegian klatrer 3,35 prosent til 12,90 kroner, mens Schibsted stiger 3,24 prosent til 280,40 kroner. Kahoot styrkes 3,87 prosent til 34,88 kroner.

Hexagon Purus ble gårsdagens soleklare børsvinner med en oppgang på 30,9 prosent, etter at selskapet i morgentimene meldte om en betydelig lastebilavtale. Onsdag stiger aksjen ytterligere 0,98 prosent til 22,60 kroner.

I rødt

Telenor faller 4,52 prosent til 139,30, som dagens foreløpig høyeste omsetning.

Tungvekteren la onsdag morgen frem sine tall for fjerde kvartal, hvor det ble kjent at de vil drysse 13 milliarder over eierne.

Archer faller 3,31 prosent til 4,23 kroner. Det John Fredriksen-dominerte selskapet løftet topplinjen i fjerde kvartal, men ser fortsatt utfordringer i Argentina.