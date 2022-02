Fredriksen-aksje faller etter markedsoppdatering

- - - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.200,30 poeng, opp 0,8 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,5 milliarder kroner. Et fat Nordsjøolje omsettes for 89,20 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor stiger 1,4 prosent til 250,05 kroner.

Archer forventer å rapportere et EBITDA-resultat på 22,3 millioner dollar i fjerde kvartal, opp 16 prosent fra samme periode i fjor. Ifølge selskapet er situasjonen i Argentina fremdeles utfordrende. Aksjen faller 7,3 prosent til 4,1 kroner.

Verdens største energiselskap, Saudi Aramco, kjøper hele Aker BPs eierandel i Cognite på 7,4 prosent for rundt én milliard kroner. Talsperson i Aker BP, Ole-Johan Faret, opplyser til Finansavisen at prisingen av aksjene er om lag den samme som da amerikanske TCV kjøpte seg inn i Cognite i fjor. Den gang ble Cognite priset til 1,6 milliarder dollar. Aker BP faller 0,4 prosent til 294,50 kroner.

HydrogenPro har signert en storskala kontrakt for en første levering av 40 elektrolysører til Mitsubishi Power Americas. Verdien på kontrakten skal være på over 50 millioner dollar.

– Dette er et stort gjennombrudd for HydrogenPro, sier HydrogenPro-sjef Elling Nygaard i en kommentar. Aksjen stiger 33 prosent til 16,92 kroner.

Vow Green Metals (VGM) har signert intensjonsavtale med en global metallprodusent for å redusere karbonavtrykket i produksjonsprosessene, med potensial på produksjon av 50.000 tonn av biokarboner – trekull. Ifølge avtalen forplikter VGM, Vow og produsenten seg til å samarbeide om utviklingen av et avansert og kommersielt konkurransedyktig biokarbonprodukt. Vow Green Metals stiger 15,4 prosent til 3,52 kroner mens Vow klatrer 3,2 prosent til 19,30 kroner.

Next Biometrics har innledet et langsiktig partnerskap med et ikke-navngitt indisk selskap og i den forbindelse mottatt en første kjøpsordre verdt 2,2 millioner dollar. Aksjen stiger 5,9 prosent til 7,20 kroner.

Telenor har presentert sine fjerdekvartalstall. Her ble det kjent at selskapet vil dele ut 13 milliarder kroner i utbytte. Aksjen faller 5,1 prosent til 138,40 kroner.