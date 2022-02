Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, S&P 500 er opp 0,4 prosent mens Dow Jones har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,81 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 21,48.

«Det har i alt vært en sterk oppgang over de siste tre dagene, og frykten for at Fed skal kvele veksten er noe dempet igjen. Positive selskapsresultater løfter også stemningen», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Sysselsetting

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA sank i januar med 301.000, viser tall fra ADP onsdag. Årsaken er den nye smittebølgen med omikronvarianten av coronaviruset. Konsensus på forhånd var en økning på 207.000.

«Opphentingen i arbeidsmarkedet tok et skritt tilbake i starten av 2022 på grunn av effekten fra omikronvarianten og dens betydelige, men trolig midlertidige, effekt på sysselsettingsveksten», heter det fra sjeføkonom Nela Richardson i ADP.

OPEC

OPEC+ vil holde seg til planen og øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag også i mars.

– Om OPEC+ skulle bestemme seg for 400.000 fat i mars, hersker det en genuin bekymring om at dette er et litt for aggressivt mål for dem på så kort sikt, sier senior markedsøkonom Edward Bell hos Dubai-baserte Emirates NBD til Bloomberg TV.