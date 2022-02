Alphabet føyde seg onsdag til rekken av store selskaper som overrasket positivt i fjerde kvartal. Google-eieren var ved firetiden opp med 8 prosent på New York-børsen, etter å ha meldt om en inntjening på 30,69 dollar per aksje. På forhånd hadde analytikerne sett for seg et nivå rundt 27,34 dollar. I tillegg var topplinjen på 75,33 milliarder dollar langt bedre enn ventet.

Også brikkeprodusenten Advanced Micro Devices knuste forventningene, og dessuten presenterte ledelsen svært oppløftende prognoser for 2022. Her ble kursløftet på 9 prosent. Teknologiaksjer har generelt gjort det bra de seneste fire handelsdagene, etter å ha falt kraftig gjennom januar.

PayPal, som leverer nettbaserte betalingstjenester, trosset imidlertid trenden onsdag. Aksjekursen stupte 24 prosent, som følge av skuffende guiding for inneværende kvartal. Ledelsen spår en inntjening på 87 cent, mens konsensusestimatet lå på 1,16 dollar. Også inntektsprognosen for hele 2022 var svak.

For øvrig fikk vi nye tall fra USAs jobbmarked. ADP meldte at antallet arbeidsplasser falt med 301.000, langt mer enn konsensusestimatet på 180.000. Statistikken var den verste siden april 2020, da myndighetene stengte ned mesteparten av økonomien i et forsøk på å begrense coronasmitte. Også i forrige måned fikk viruset skylden for elendigheten, og utelivs- og hotellbransjen sto for rundt halvparten av de tapte arbeidsplassene.

Det ble også kjent at USAs nasjonalgjeld ved utgangen av januar for første gang oversteg 30 billioner dollar. Beløpet tilsvarer 2,1 millioner kroner per amerikansk skattebetaler og 133 prosent av BNP. Bare en håndfull land er mer belånt, inkludert slike glitrende eksempler på finanspolitisk disiplin som Eritrea, Sudan, Mosambik, Surinam, Italia og Hellas. Som de sier på den andre siden av Atlanteren: «What could possibly go wrong?!?»