Børsene i New York steg for fjerde dag på rad

Den teknologitunge Nasdaq steg 0,5 prosent til 14.417,55 og har da steget 10,1 prosent siden bunnen den 24. januar.

Kvartalstall på vondt og godt

Meta-aksjen (Facebook) steg 1,3 prosent til 323 dollar i ordinær handel, men smalt ned 22,9 prosent til 248,90 dollar i etterhandelen, etter at selskapet hadde lagt frem skuffende kvartalstall.

Det barberte børsverdien med 207,4 milliarder dollar, tilsvarende 1.825 milliarder kroner!

Enda verre gikk det med PayPal-aksjen etter at selskapet la frem litt skuffende kvartalstall og overraskende svak guiding for resultat og vekst i 2022 tirsdag kveld. Aksjen dundret ned 24,6 prosent til 132,57 dollar, og fortsatte ned 2,8 prosent i etterhandelen. Det var det største fallet for aksjen på en dag noensinne, ifølge Marketwatch.

Alphabet-aksjen steg 7,5 prosent til 2.960 dollar etter å ha lagt frem bedre kvartalstall enn ventet tirsdag kveld. Tesla-aksjen smalt ned 2,8 prosent til 905,66 dollar, mens Microsoft-aksjen og Apple-aksjen steg henholdsvis 1,5 prosent til 313,46 dollar og 0,7 dollar til 175,84 dollar.

Volatilitetsindeksen VIX falt 6,0 prosent til 20,65 og har da falt 37 prosent fra intradag høy på 38,94 den 24. januar.

Olje, gull og bitcoin

Oljeprisen steg etter at OPEC+ holdt seg til planen om å øke produksjonen med 400.000 fat om dagen fra mars. Brent steg knappe 0,4 prosent til 88,47 dollar, etter å ha vært handlet så høyt som 90,52 dollar. WTI-oljen steg 0,1 prosent til 88,26 dollar, som ifølge Marketwatch er den høyeste prisen på den amerikanske lettoljen siden oktober 2014.

EIA rapporterte onsdag at oljelagrene i USA falt med 1,0 million fat i uken som sluttet 28. januar, mens analytikerne i snitt, i følge Marketwatch og S&P Global Platts, hadde anslått en økning på 1,1 millioner fat.

Gullprisen steg for tredje dag på rad og april futures steg 0,5 prosent til 1.810,30 dollar, som var den høyeste prisen siden 26. januar. Investeringsdirektør Jeff Wright hos Wolfpack Capital uttalte til Marketwatch at han ikke ser at gullprisen skal så mye høyere. Gullprisen har teknisk motstand på 1.850-nivået og teknisk støtte på 1.750-nivået

Bitcoin var ned 2,8 prosent til 37.625,11 ved stengetid på børsene i New York.