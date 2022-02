Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.186,70, ned 0,89 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag formiddag ned 0,87 prosent på 88,52 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,89 prosent til 87,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er ned 0,50 prosent til 246,45 kroner, mens Aker BP faller 0,61 prosent til 292,00 kroner.

Questerre svekkes hele 13,16 prosent til 1,98 kroner, uten at det har kommet meldinger fra selskapet. På det laveste har aksjen i dag vært omsatt for 1,88 kroner.

I rødt

En rekke selskaper har torsdag lagt frem sine kvartalstall, og du kan se alle her.

Scatec kunne melde om resultathopp, og hadde inntekter på 1.250 millioner kroner i fjerde kvartal. Aksjen faller imidlertid 3,80 prosent til 126,50 kroner på høyt volum.

Også Nordic Semiconductor kunne melde om kraftig vekst i kvartalet, men selskapet nådde likevel ikke helt opp til alle forventningene. Aksjen er nå ned 4,66 prosent til 257,80 kroner.

Archer la onsdag frem en handelsoppdatering for fjerde kvartal og guiding for 2022, som viste tosifret oppgang for både omsetningen og EBITDA i fjerde kvartal. DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen spår imidlertid restrukturering for det Fredriksen-dominerte selskapet, og aksjen faller nå 9,75 prosent til 3,65 kroner.

HydrogenPro steg voldsomme 46,7 prosent onsdag etter å ha signert en storskala kontrakt med Mitsubishi Power Americas. Det er tydeligvis noen som i dag vil ta gevinst, og aksjen faller tilbake 9,43 prosent til 16,90 kroner.

Ensurge Micropower meldte natt til torsdag at de har hentet cirka 100 millioner kroner med en emisjonskurs på 0,60 kroner. Nyheten sender aksjen ned 7,81 prosent til 0,59 kroner.

Europris faller 3,49 prosent til 63,55 kroner. Selskapet økte inntektene med 12,6 prosent i fjerde kvartal, men hvis man justerer for oppkjøp var veksten negativ.

Opptur

Blant de mest omsatte stiger Telenor 1,09 prosent til 139,30 kroner. Telegiganten la onsdag frem sine kvartalstall, hvor det ble kjent at selskapet vil dele ut 13 milliarder kroner i utbytte.

Norsk Hydro klatrer 0,43 prosent til 69,74 kroner, Yara stiger 0,93 prosent til 478,20 kroner, mens MPC Container Ships er opp 0,16 prosent til 31,55 kroner.