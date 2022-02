Oslo Børs går mot fall tidlig torsdag ettermiddag. I 15.00-tiden er hovedindeksen ned 0,93 prosent til 1.186,20 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,6 milliarder kroner.

Brent-oljen er ned 0,76 prosent til 88,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,74 prosent til 87,34 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Brent-olje omsatt for 88,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er ned 0,46 prosent til 246,55 kroner, mens Aker BP faller 0,44 prosent til 292,50 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs er det flere som faller etter publisering av kvartalstall.

Nordic Semiconductor meldte om kraftig vekst i kvartalet, men selskapet nådde ikke opp til alle forventningene. Aksjen er nå ned 4,96 prosent til 257,00 kroner.

Scatec meldte om resultathopp, og hadde inntekter på 1.250 millioner kroner i fjerde kvartal. Aksjen faller imidlertid 5,02 prosent til 124,90 kroner.

Europris faller 3,19 prosent til 63,75 kroner. Selskapet økte inntektene med 12,6 prosent i fjerde kvartal, men hvis man justerer for oppkjøp var veksten negativ.

Borregaard faller 1,19 prosent til 208,00 kroner, til tross for sterk resultatvekst.

Telenor , som la frem kvartalstall onsdag, er en av de få aksjene som stiger, og er opp 1,78 prosent til 140,30 kroner. DNB Markets-analytiker Frank Maaø mener aksjen er et meget godt kjøp på disse nivåene.

Dagens børstapere

Det er imidlertid mye rødt i omsetningstoppen, og navn som Autostore, Kahoot og Rec Silicon er ned mellom 4 og 6 prosent hver.

Aksjene som faller mest er PCI Biotech, Questerre, Archer, Ensurge Micropower og Co2 Capsol. De er alle ned rundt 10 prosent eller mer.

Ensurge Micropower har gjennomført en emisjon til kurs 0,6 kroner pr. aksje, og handles nå for 0,58 kroner, ned 9,4 prosent.

PCI Biotech stuper 16,05 prosent til 6,88 kroner pr. aksje, uten noen tilknyttede nyheter i løpet av dagen.

Archer la onsdag frem en handelsoppdatering for fjerde kvartal og guiding for 2022, som viste tosifret oppgang for både omsetningen og EBITDA i fjerde kvartal. DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen spår imidlertid restrukturering for det Fredriksen-dominerte selskapet, og aksjen faller nå 11,1 prosent til 3,60 kroner.

Flyr la torsdag frem trafikktall for januar , og kan vise til over 30.000 reisende fordelt på 13 reisemål. Kursen har falt cirka 1 prosent til 1,02 kroner pr. aksje. Selskapet utførte en emisjon på mandag, der kjendisinvestorer som Spetalen og Fredly dumpet aksjene like raskt som de ble mottatt.