Krakk i Mark Zuckerbergs Meta

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,4 prosent og står i 14.065,21 poeng mens Dow Jones står i 35.464,70 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent. S&P 500 faller 1,5 prosent til 4.521,99 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,1 prosent til 23,88.

Meta

Meta, tidligere kjent som Facebook, la frem tall for fjerde kvartal onsdag etter børsens stengetid. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 3,67 dollar, fra 3,88 dollar pr. aksje i samme kvartal året før. I snitt var det ifølge Marketwatch ventet et resultat på 3,85 dollar pr. aksje. Meta guidet også svakere enn ventet for første kvartal 2022. Aksjen stuper 24,5 prosent til 244,01 dollar i åpningsminuttene.

Torsdagens laveste notering har så langt vært 237,07 dollar, hvilket tilsvarer et verdifall på rundt 2.100 milliarder kroner fra onsdagens sluttkurs.

Twitter faller 5,7 prosent mens Pinterest er ned 8,5 prosent.

Makro

238.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 29. januar, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 245.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.628.000 pr. 22. januar. Her var det på forhånd ventet en måling på 1.620.000.

Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA økte med 6,6 prosent på årsbasis i fjerde kvartal 2021, ifølge foreløpige tall. Det var ventet en oppgang på 3,2 prosent.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på null. Det var som ventet. Beslutningen kommer dagen etter at nye tall for eurosonen viste mye sterkere inflasjon enn ventet. Den de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent – også dette som ventet på forhånd.