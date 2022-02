Etter en svak dag ender hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,96 prosent til 1.185,90. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 5,46 milliarder kroner.

Fallet i Oslo tiltok etter at markedene i USA åpnet med et kraftig fall fra start, der blant annet Meta åpnet med et fall på over 20 prosent. Den teknologitunge Nasdaq var ved Oslo Børs' stengetid ned omtrent 2 prosent. Det bidro til tunge fall for flere teknologiselskaper og vekstaksjer på Oslo Børs.

Nordic Semiconductor falt 5,1 prosent til 256,60 kroner, etter at selskapet ikke nådde opp til forventningene med sine kvartalstall. Scatec falt 7,9 prosent ned til 121,15 kroner. Selskapet meldte om resultathopp, og hadde inntekter på 1.250 millioner kroner i fjerde kvartal.

AutoStore falt 8,8 prosent til 24,60 kroner. Torsdag ble det kjent at krav mot AutoStore i Tyskland har blitt suspendert i påvente av en avgjørelse fra det tyske patentkontoret, skriver TDN. Kahoot falt 5,8 prosent til 32,92 kroner, mens REC Silicon avsluttet dagen ned 5,8 prosent til 14,99 kroner.

Brent-oljen var ved børsstenging ned 0,1 prosent til 89,23 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 87,93 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Brent-olje omsatt for 88,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor steg 0,9 prosent til 249,80 kroner, mens Aker BP falt 0,3 prosent til 292,90 kroner. Archer falt 9,9 prosent ned til 3,65 kroner, etter spådommer om en potensiell restrukturering i selskapet.

Dagens største bevegelse var i PCI Biotech, som raste ned 18,2 prosent ned til 6,71 kroner, uten noen nyheter rundt selskapet i løpet av dagen. Videre har Questerre og Ensure Micropower falt henholdsvis 12,3 og 9,4 prosent.

Flyr la frem trafikktall for januar tidligere i dag. Kursen steg 0,3 prosent til 1,03 kroner.

Pexip falt 3,01 prosent til 35,46 kroner. I en ny oppdatering fra Carnegie får selskapet en kjøpsanbefaling, og et kursmål på 51 kroner pr. aksje.