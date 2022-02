Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,4 prosent, at S&P 500 vil falle 0,7 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,82 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,0 prosent til 24,75.

Klokken 14.30 offentliggjøres arbeidsmarkedsrapporten for januar, noe som kan bidra til å påvirke handelen på New York-børsen.

Gårsdagens store samtaleemne var Meta som stupte 26,4 prosent. Det skjedde etter selskapets kvartalspresentasjon, samtidig som ledelsen guidet svakere enn ventet for første kvartal 2022. I fredagens førhandel stiger aksjen 0,8 prosent.

Torsdag falt Amazon-aksjen 7,8 prosent. Etter børsens stengetid la selskapet frem sine kvartalstall, noe som sender aksjen opp 12 prosent i dagens førhandel.

«Det er den amerikanske sentralbanken (Fed), og snarlig innstramming derfra, som er hovedgrunnen til de økte børssvingningene så langt i år, men i går meldte den europeiske sentralbanken (ECB) seg også med på moroa», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.