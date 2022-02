Retailaksje faller tross analytikerros: – For lave forventninger

Goldman Sachs har også tatt opp dekning av Nel-aksjen med et kursmål på 17 prosent.

I rødt

Nordic Semiconductor har fått kursmålet hevet av Pareto Securities som nå ser 30 prosent oppside i aksjen.

«Her skal konsensus for EBITDA massivt opp, og aksjen burde følge etter på tross av at markedet er surt etter gårsdagens USA-handel», skriver Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets.



AutoStore får kursmålet senket, men anbefales fremdeles kjøpt av Pareto. Aksjen faller 3,3 prosent.

I fjerde kvartal fikk Europris en rekordsterk bruttomargin på 50 prosent.

– Det er et signal om at forventningene for 2022 ligger for lavt, sier Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets.



Aksjen faller likevel 2,2 prosent.

PCI Biotech faller ytterligere 5,9 prosent fredag. Investtech advarer mot aksjen i sin oppdatering. Aksjen er halvert siden slutten av januar.

– Det er en høyrisikoaksje, og nettopp muligheten for slike raske gevinster lokker ekstra risikosøkende investorer til aksjen. Aksjen falt 18 prosent torsdag, viser en sterkt fallende trend og et videre fall indikeres», sier Geir Linløkken til Finansavisen.

Scatec fortsetter ned ytterligere 2,72 prosent. Aksjen falt torsdag 7,9 prosent etter fjerdekvartalstall, som viste at selskapet ikke var i nærheten av å nå sine ambisiøse vekstmål i 2021.

Norwegian svekkes 0,15 prosent etter skuffelse i januar. Nær 640.000 passasjerer fløy med selskapet i løpet av årets første måned, noe som er langt bak desembertallene.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag opp 1,4 prosent til 92,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,5 prosent til 91,54 dollar fatet – høyeste nivå på sju år. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 89,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oppgangen denne uken kommer blant annet etter at markedsaktørene er tvilsomme til at OPEC+ vil klare å opprettholde løftet om produksjonsøkning på 400.000 fat pr dag. Samtidig har Texas vært preget av ekstremvær som har forstyrret produksjonen og redusert aktivitetsnivået.

– Dette markedet er usedvanlig stramt. Vi har lave oljelagre, stramme balanser, gode marginer og geopolitisk risiko. Dette er et veldig bullish marked, sier hedgefondforvalter Gary Ross til Bloomberg.

Equinor styrkes 0,82 prosent, mens Aker BP klatrer 2,05 prosent. DNO stiger 4,87 prosent.

Fredag ble prisingen på Vår Energi klar. Oljeselskapet, som er tredje største aktør på norsk sokkel, satser på notering på Oslo Børs om knappe to uker.