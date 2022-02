Meta får mer juling på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 faller 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 16.15: Nasdaq stiger 1 prosent, S&P 500 er opp 0,4 prosent, mens Dow Jones faller 0,1 prosent.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen stiger med 9,4 basispunkter, til 1,921 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,4 prosent til 24,16.

Meta og Amazon

Gårsdagens store overraskelse var Meta som stupte 26,4 prosent. Det skjedde etter selskapets kvartalspresentasjon, samtidig som ledelsen guidet svakere enn ventet for første kvartal 2022. Kort tid etter at fredagens handel tok til falt aksjen ytterligere 2,4 prosent.

Torsdag falt Amazon-aksjen 7,8 prosent. Etter børsens stengetid la selskapet frem sine kvartalstall , noe som sender aksjen opp hele 11,5 prosent i fredagens handel.

Makro

Sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 467.000 stillinger i januar, viser nye, offisielle tall fredag. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «Nonfarm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge både Reuters og Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Arbeidsledighetsraten var ventet til 3,9 prosent, det samme nivået som i desember, men viser nå 4,0 prosent.

«Det er den amerikanske sentralbanken (Fed), og snarlig innstramming derfra, som er hovedgrunnen til de økte børssvingningene så langt i år, men i går meldte den europeiske sentralbanken (ECB) seg også med på moroa», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.