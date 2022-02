Røkke-short betaler seg for superinvestor

I fjerde kvartal fikk Europris en rekordsterk bruttomargin på 50 prosent.

– Det er et signal om at forventningene for 2022 ligger for lavt, sier Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets.



Aksjen endte likevel ned 2,6 prosent.

PCI Biotech falt ytterligere 4,6 prosent fredag. Investtech advarer mot aksjen i sin oppdatering. Aksjen er halvert siden slutten av januar.

– Det er en høyrisikoaksje, og nettopp muligheten for slike raske gevinster lokker ekstra risikosøkende investorer til aksjen. Aksjen falt 18 prosent torsdag, viser en sterkt fallende trend og et videre fall indikeres», sier Geir Linløkken til Finansavisen.

Scatec fortsatte ned ytterligere 2,9 prosent. Aksjen falt også torsdag etter kvartalstall som viste at selskapet ikke var i nærheten av å nå sine ambisiøse vekstmål i 2021.

Hexagon Purus fortsetter å laste opp med nye kontrakter. Fredag meldte selskapet om hydrogenavtale med en global gassaktør verdt rundt 57 millioner kroner. Aksjen falt 2,2 prosent.

Tirsdag meldte selskapet om kontrakt på 10 milliarder med en stor lastebilprodusent og aksjen føk opp 30 prosent.

– Vi kan ikke gå ut med navnet på lastebilprodusenten, men det er en velkjent produsent med flere tiår bak seg, sier Hexagon Purus-sjef Morten Holum til Finansavisen.

Opptur

Norske Skog steg 8,5 prosent etter resultathopp i fjerde kvartal. Selskapet fikk en EBITDA på 422 millioner kroner, en oppgang fra 111 millioner i tredje kvartal 2021 og over estimatene fra analytikerne.

– Jeg ønsker ikke å mene så mye om aksjekursen vår. Men det er viktig for oss å få en høyere markedsverdi, slik at flere utenlandske fond kan investere i oss. Det i seg selv har en positiv verdi, sier Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til Finansavisen.



PGS føk opp 32,4 prosent. Torsdag meldte kilder til Upstream at selskapet skal ha slått Shearwater GeoServices og PXGEO i kampen om Petrobras-oppdrag i Campos-bassenget.

Norwegian steg 0,2 prosent tross skuffelse i januar. Nær 640.000 passasjerer fløy med selskapet i løpet av årets første måned, noe som er langt bak desembertallene.

Solstad Offshore endte opp 12,9 prosent etter å ha sikret seg en ny kontrakt verdt 400 millioner kroner.

Nel meldte fredag at det er tildelt en kontrakt fra et ikke-navngitt kraft- gassutility-selskap i USA til en verdi på totalt 5 millioner dollar. Aksjen steg 2,5 prosent.

Goldman Sachs har også tatt opp dekning av Nel-aksjen med et kursmål på 17 prosent.