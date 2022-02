Oslo Børs svinger mellom rødt og grønt mandag formiddag.

Etter knappe to times handel står hovedindeksen i 1.188,87, ned 0,30 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,53 prosent på 92,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,13 prosent til 90,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 93,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Oljeprisene fortsetter oppgangen ettersom sentimentet styrkes ytterligere av økende forbruk og pågående tilbudsbegrensinger. Etterspørselen etter transportdrivstoff fortsetter å stige ettersom smitte restriksjonene løftes», skriver analytikere fra ANZ, ifølge TDN Direkt.

De påpeker at etterspørselen etter diesel i USA har steget til sitt høyeste nivå for denne tiden av året på minst tretti år, mens lagrene på USAs østkyst er på det laveste nivået siden april 2020.

Equinor faller 1,12 prosent til 257,10 kroner, mens Aker BP svekkes 2,60 prosent 295,70 kroner.

I rødt

Quantafuel raser 20,87 prosent til 16,19 kroner.

Lørdag kveld oppstod det en mekanisk feil i brennkammeret ved Quantafuels anlegg i Skive i Danmark. Det medførte at selskapet søndag formiddag sendte ut en børsmelding om at produksjonen var stoppet inntil videre.

Jørgen Bruaset og Elliott Jones mener at tilliten til investorene nå er på bristepunktet.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller Nordic Semiconductor 2,60 prosent til 239,60 kroner, og MPC Container Ships er ned 2,18 prosent til 26,95 kroner. Sistnevnte er mandag notert eks utbytte på 3,00 kroner.

PGS føk fredag opp 32,4 prosent, etter at kilder sa til Upstream torsdag at selskapet skal ha slått Shearwater GeoServices og PXGEO i kampen om Petrobras-oppdrag i Campos-bassenget. Mandag faller aksjen tilbake 11,08 prosent til 1,98 kroner.

PCI Biotech faller nye 10,23 prosent til 5,75 kroner, og er nå svekket over 55 prosent siden nyttår.

«Det er en høyrisikoaksje, og nettopp muligheten for slike raske gevinster lokker ekstra risikosøkende investorer til aksjen. Aksjen falt 18 prosent torsdag, viser en sterkt fallende trend og et videre fall indikeres», sa Investtechs Geir Linløkken til Finansavisen rett før helgen.

Opp

Endur -datter Artec Aqua har inngått en avtale med Salmon Evolution om fase to for en landbaserte oppdrettsfasilitet. Endur-aksjen klatrer nå 3,32 prosent til 0,62 kroner, mens Salmon Evolution er ned 3,04 prosent til 10,86kroner.

Harmonychain melder mandag at de har fått eksklusiv forhandlingsrettighet for en begrenset tidsperiode til å gjennomføre due diligence på et prosjekt i Nord-Amerika. Aksjen styrkes 1,94 prosent til 1,06 kroner.

Norske Skog steg fredag 8,5 prosent etter resultathopp i fjerde kvartal, og stiger mandag ytterligere 2,49 prosent til 53,50 kroner.