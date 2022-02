Oslo Børs stiger 0,43 prosent mandag ettermiddag rundt 15.00-tiden, og hovedindeksen viser 1197,57. Hittil er det omsatt aksjer for 3 milliarder kroner.

Oppkjøp

Fredriksen har gjennom sitt selskap Hemen Holding kommet over 40 prosent eierskap i Northern Drilling, og må nå komme med et obligatorisk bud på hele selskapet.

Holdingselskapet byr 17 kroner pr. aksje for selskapet. Det priser selskapet til 272 millioner kroner. Aksjen ble omsatt for 14 kroner pr. aksje før børspausen.

Handelen startet 15.00 og aksjen skyter opp 22 prosent umiddelbart.

I rødt

Salmon Evolution og Artec Aqua har inngått en avtale som omhandler fase to for et landbasert oppdrettsfasilitet. Salmon Evolution faller over 5,5 prosent til 10,58 kroner, mens Artec Aquas morselskap, Endur, stiger 1,33 prosent til 0,61 kroner.

Quantafuel er blant en av dagens mest omsatte aksjer, og fortsetter å rase på børsen. Kursen har i løpet av dagen falt nesten 24 prosent til 15,60 kroner. Søndag sendte selskapet ut en børsmelding om at produksjonen var stoppet inntil videre grunnet en mekanisk feil i brennkammeret ved Quantafuels anlegg i Skive i Danmark.

PGS føk fredag opp 32,4 prosent, etter at kilder sa til Upstream torsdag at selskapet skal ha slått Shearwater GeoServices og PXGEO i kampen om Petrobras-oppdrag i Campos-bassenget. Mandag faller aksjen tilbake 9,5 prosent til 2,02 kroner.