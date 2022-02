Det går mot en rolig start på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,1 prosent, at S&P 500 vil falle 0,1 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 24,45.

Fredag ble det kjent at sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 467.000 stillinger i januar. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «Nonfarm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge både Reuters og Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Ifølge DNB Markets underbygger de sterke tallene forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil heve renten på møtet i mars, og markedene priset etter tallene inn en renteøkning på 40 basispunkter.

«På den ene siden er det positivt at jobbveksten er god, da det indikerer underliggende god vekst i økonomien på (i alle fall på kort sikt). På den annen side er sterke jobbtall inflasjonsdrivende, noe som øker sjansen for høyere renter lenger frem i tid», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.