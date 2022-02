(Saken oppdateres)

Wall Street åpner lite dramatisk mandag.

S&P 500 er opp 0,05 prosent

er opp 0,05 prosent Nasdaq stiger 0,45 prosent

stiger 0,45 prosent Dow Jones er ned 0,08 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,92 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 24,45.

Bevegelser

Peloton skyter opp 27 prosent etter oppkjøpsrykter.

Ryktene har begynt å svirre om at Amazon og Nike var i budkrig om selskapet, ifølge Wall Street Journal og Financial Times. I dag har også Apple meldt seg på, melder Dan Ives, analytiker i Wedbush, ifølge CNBC.

– Strategisk gir det mening for Apple å være involvert. Jeg er sjokkert hvis de ikke er det, sier Ives i et notat.

Spotify faller videre 2,4 prosent etter siste ukes artistflukt.

Det amerikanske flyselskapet Frontier Airlines kjøper opp Spirit Airlines for drøyt 25,5 milliarder kroner i aksjer og kontanter. Spirit-aksjen stiger 15 prosent.

De to lavprisselskapene vil etter sammenslåingen bli USAs femte største flyselskap og blir verdsatt til drøyt 58 milliarder kroner etter at gjelden er trukket fra.

Makro

Torsdag kommer tallene for konsumprisindeksen i USA for januar. Rapporten er ventet å vise en vekst på 7,2 prosent sammenlignet med fjoråret – raskeste økning siden 1982.

Markedene tror nå det er 35 prosent sjanse for at Federal Reserve hever renten med 50 basispunkter – et halvt prosentpoeng.

Fredag ble det kjent at sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 467.000 stillinger i januar. Ifølge både Reuters og Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Ifølge DNB Markets underbygger de sterke tallene forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil heve renten på møtet i mars, og markedene priset etter tallene inn en renteøkning på 40 basispunkter.