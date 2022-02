Rødt på Wall Street etter rolig handelsdag

Børsindeksene på Wall Street endret seg lite etter en rolig handelsdag, mandag, men endte i rødt.

Teknologi-indeksen Nasdaq endte ned 0,6 prosent til 14.015,67 poeng. Den brede S&P 500-indeksen falt med 0,4 prosent til 4.483,92 poeng, mens Dow Jones holdt seg flat på 35.090,86 poeng.

Bevegelsene kom etter en returuke på Wall Street preget av mye volatilitet i inntjeningen, skriver CNBC.

– Investorenes psykologi endres fra uke til uke, noe som betyr at det å holde seg til ens investeringsbeslutninger er omtrent like vanskelig som noen gang, sier aksjestrateg i Raymond James Tavis McCourt.



Kvartalsresultater styrte aksjekursene mandag, der Tyson Foods steg mer enn 9 prosent etter å slått forventningene, mens Hasbro og den medisinske utstyrsaksjen Zimmer Biomet falt etter sine kvartalsrapporter. Amazon steg med 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,9 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, var flat på 23,23.

Oljeprisen falt med 1 prosent til en pris på 91,46 dollar pr. fat.

Økt landbrukssektor

Torsdag kommer tallene for konsumprisindeksen i USA for januar. Rapporten er ventet å vise en vekst på 7,2 prosent sammenlignet med fjoråret – raskeste økning siden 1982.

Markedene tror nå det er 35 prosent sjanse for at Federal Reserve hever renten med 50 basispunkter – et halvt prosentpoeng.

Fredag ble det kjent at sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 467.000 stillinger i januar. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «Nonfarm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge både Reuters og Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Ifølge DNB Markets underbygger de sterke tallene forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil heve renten på møtet i mars, og markedene priset etter tallene inn en renteøkning på 40 basispunkter.