Oslo Børs åpnet ned tirsdag morgen.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.197,52, ned 0,55 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag ned 1,15 prosent på 91,87 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 1,02 prosent til 90,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– En betydelig nedgang i prisene vil kanskje ikke skje før det er mer konkrete tegn på et gjennombrudd i Ukraina-krisen eller atomavtalesamtalene. Hvis begge skjer samtidig, kan vi se et stort nedsalg, sier Vandana Hari, grunnleggeren av Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Etter årets hittil solide oppgang i oljeprisene spår nå flere analytikere videre prisoppgang.

«Akkurat nå ser det ut til at alle faktorene trekker i riktig retning. Oljeprisen er fundamentalt sterk, og etterspørselen har begynt å bevege seg mot nivåene vi så før pandemien, da spesielt i USA», sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til Finansavisen.

Equinor faller 0,82 prosent til 260,10 kroner, mens Aker BP svekkes 1,59 prosent til 291,70 kroner.

I rødt

Yara er tirsdag morgen ned 5,02 prosent til 443,00 kroner som dagens mest omsatte.

Tungvekteren rapporterer økt avkastning i fjerde kvartal ettersom høyere priser mer enn utlignet økte energikostnader. Det var imidlertid et stykke under analytikernes forventninger.

Salmon Evolutions er dagens foreløpig største taper på høyt volum, og er nå ned 8,76 prosent til 9,89 kroner. Det skjer etter at Fearnley i dag har nedgradert aksjen. Selskapet legger frem sine kvartalstall senere denne uken.

Ellers blant de mest omsatte aksjen faller Kahoot 3,37 prosent til 31,56 kroner, mens Nel svekkes 4,31 prosent til 12,43 kroner.

Atea leverte i fjerde kvartal rekordhøye inntekter og rekordstor ordrebok. Aksjen er imidlertid ned 5,26 prosent til 140,60 kroner.

Opptur

For Aker Solutions ble fjerde kvartal solid, og styret forslår nå å dele ut utbytte for første gang siden 2015. Aksjen klatrer 7,03 prosent til 26,81 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 27,82 kroner.

Reach Subsea hevet både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal, og melder samtidig at de har mottatt tilbud fra strategisk partner som ønsker en egenkapitalinvestering i Reach. Det sender aksjen opp 5,08 prosent til 3,31 kroner.

Everfuel tapte penger i fjerde kvartal, og melder om at ordreboken var på om lag 35 millioner euro ved tidspunktet for rapporteringen. Everfuel-aksjen er opp 2,74 prosent til 42,06 kroner.

Ellers klatrer Norsk Hydro 3,92 prosent til 75,82 kroner, mens Norske Sko stiger 3,93 prosent til 55,50 kroner. Autostore er opp 4,11 prosent til 24,80 kroner.