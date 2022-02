Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,3 prosent, at S&P 500 vil falle 0,2 prosent mens Dow Jones vil åpne ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 22,88.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 97,1 poeng i januar, ned fra 98,9 poeng i desember 2021. Klokken 14.30 slippes tall som viser utviklingen i den amerikanske handelsbalansen i desember.

I etterkant av fredagens overraskende sterke arbeidsmarkedsrapport fra USA har DNB Markets valgt å justere Fed-prognosen.

«Det var spesielt den høye lønnsveksten (5,7 prosent) som vi tror vil bidra til at Fed blir enda mer bekymret for inflasjonen. Reviderte tall for sysselsettingen viste dessuten en mye sterkere oppgang mot slutten av fjoråret, og januartallet var også mye høyere enn ventet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.

Magnussen venter nå hevinger på 0,25 prosentpoeng både i mars, mai og i juni, før han tror Fed går over til å heve på annet hvert rentemøte når balansen skal reduseres. Samlet sett beholder DNB Markets antall ventede hevinger, hvilket betyr at rentetoppen nås i mars 2024, og ikke i juni samme år.