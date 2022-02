Oslo Børs begynte dagen relativt flatt, før den falt på formiddagen og endte ned 1,1 prosent til 1.190,5 poeng.

Dagens bevegelser

Atlantic Sapphire og Salmon Evolution falt stygt på Oslo Børs tirsdag etter at Fearnley Securities nedgraderte begge aksjene, samt kuttet kursmålene. Førstnevnte nedgraderes fra kjøp til hold, med et kursmål som kuttes fra 106 til 45 kroner, mens Salmon Evolution får en dobbel nedgradering fra kjøp til selg, med et nytt kursmål på 8,5 kroner.

Atlantic Sapphire falt 10,5 prosent til 35,40 kroner, mens Salmon Evolution endte dagen ned 10,7 prosent til 9,68 kroner aksjen.

Yara rapporterte tirsdag morgen økt avkastning i fjerde kvartal, tallene var derimot noe under hva analytikerne hadde forventet. Det likte ikke markedet, som sendte tungvekteren ned 7,0 prosent til 433,90 kroner aksjen.

Tirsdag formiddag meldte meglerhuset Carnegie at det oppjusterer Elkems kursmål til 55 kroner pr. aksje fra tidligere 50 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen. Ved stengetid endte aksjen opp 2,7 prosent til 34,46 kroner.

På onsdag legger Equinor frem tall for fjerde kvartal. Etter åpningstid tirsdag steg aksjen til ny all-time high før den dundret ned ved stengetid, og endte ned 2,1 prosent til 256,70 kroner.

SAS åpner ruter til Toronto og utvider med det sitt nordamerikanske nettverk, opplyser flyselskapet tirsdag. Aksen endte dagen opp 4,5 prosent til 1,59 kroner.

Atea leverte i fjerde kvartal rekordhøye inntekter og rekordstor ordrebok. Tirsdag ettermiddag falt aksjen ned 5,4 prosent til 140,40 kroner.

Aker Solutions leverte et sterkt fjerde kvartal, styret forslår nå å dele ut utbytte for første gang siden 2015. Aksjen endte dagen opp 5,3 prosent til 26,37 kroner.

Reach Subsea hevet både topp- og bunnlinjen i fjerde kvartal, og melder samtidig at de har mottatt tilbud fra strategisk partner som ønsker en egenkapitalinvestering i Reach. Aksjen steg 6,4 prosent til 3,35 kroner.

Everfuel tapte penger i fjerde kvartal, og melder om at ordreboken var på om lag 35 millioner euro ved tidspunktet for rapporteringen. Everfuel-aksjen er opp 0,2 prosent til 41,00 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid for Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (Brent) omsatt for 90,62 dollar, ned 2,5 prosent i løpet av dagen.

Den amerikanske lettoljen (WTI) ble omsatt for 89,22 dollar pr. fat.

«Akkurat nå ser det ut til at alle faktorene trekker i riktig retning. Oljeprisen er fundamentalt sterk, og etterspørselen har begynt å bevege seg mot nivåene vi så før pandemien, da spesielt i USA», sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til Finansavisen.