– Finner verdi i teknologi- og finansaksjer

Etter en flat mandag, steg børsindeksene på Wall Street tirsdag, da fornøyde investorer venter på viktige inflasjonsdata senere i uken, skriver CNBC.

– Nå som vi er i gang med resultatsesongen og investorene er forberedt på en het inflasjonsrapport, vil den pågående rotasjonshandelen sannsynligvis fortsette, sier seniorstrateg i Oanda, Edward Moya.

– I dag finner tradere verdi i teknologi og omfavner finansaksjer etter som globale obligasjonsrenter øker jevnt, sier Moya.



Oppgang på Wall Street

Teknologi-indeksen Nasdaq steg 1,3 prosent til 14.250,83 poeng, mens den bedre S&P 500-indeksen steg 0,8 prosent til 5.521,54 poeng. Dow Jones steg 1 prosent til 35.462,78 poeng.

Bedriftsresultater drev aksjekursene tirsdag. Harley-Davidson økte 8 prosent etter at selskapet rapporterte et overraskende overskudd for fjerde kvartal. Amgen og Chegg steg også etter kvartalvise oppdateringer.

Aksjene i American Express og JPMorgan steg henholdsvis med 3,2 og 1,9 prosent, og dro Dow-indeksen oppover.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt med 5,2 prosent til 21,68 poeng.



Oljeprisen falt med 1,8 prosent til en pris på 89,7 dollar pr. fat.

De store kryptovalutaene bitcoin og etherium falt henholdsvis med 0,1 og 1,4 prosent.