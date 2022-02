Oslo Børs åpner opp

Veidekke fikk et resultat i fjerde kvartal som var nærmest identisk med resultatet for ett år siden. Selskapet vil gi 7 kroner i utbytte pr. aksje. Entreprenøraksjen er ned 1,6 prosent til 131,6 kroner.

Rederiet Wallenius Wilhelmsen endte fjerde kvartal med inntekter på 1.078 millioner dollar, mot ventede 1.038 millioner. Det sender aksjen opp 6,3 prosent til 55,80 kroner.

Bunnlinjen for Sparebank 1 SR-Bank steg med 52 prosent og resultat før skatt endte på nær 1,1 milliarder kroner for fjerde kvartal 2021, mot 705 millioner kroner for samme kvartal i 2020. Det sender aksjen opp 1,5 prosent til 139,90 kroner.

Elkem fikk fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 3.059 milliarder kroner. Det er over 900 millioner mer en den gamle rekorden fra 3. kvartal i fjor. Aksjen er ned 0,2 prosent til 34,40 kroner.

ABG Sundal Collier fikk et resultat før skatt på 276 millioner i fjerde kvartal og vil betale et utbytte på 1,0 krone pr. aksje for 2021. Aksjen er ned 0,5 prosent til 8,79 kroner.

Tekna Holding gikk med et justert EBITDA-underskudd på 3,3 millioner kanadiske dollar i fjerde kvartal. Sjefen varsler notering på Oslo Børs' hovedliste i år. Aksjen er ned 11,6 prosent til 22,03 kroner.

Storebrand fikk et konsernresultat på 1,37 milliarder kroner i fjerde kvartal og vil betale et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for 2021. Aksjen synker 4,1 prosent til 95,36 kroner.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og brent-oljen er ned 1,0 prosent til 90,32 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,94 prosent til 88,90 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 90,78 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA falt med 2,0 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, melder TDN Direkt.

På forhånd var det ventet en økning på 400.000 fat, ifølge analytikerestimater Reuters har hentet inn.