Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 14.358,83 poeng mens Dow Jones står i 35.683,95 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,9 prosent til 4.563,05 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,8 prosent til 20,63.

«De lange rentene trakk opp også i går, og var opp i 1,97 prosent på det høyeste. Det har vært et betydelig løft i etterkant av den sterke arbeidsmarkedsrapporten på fredag. Rentemarkedet priser inn mellom fem og seks hevinger (á 0,25 prosent) fra Fed i løpet av året», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Roger Berntsen i Nordnet minner om at det slippes ferske inflasjonstall fra USA på torsdag, og mange håper tallene vil vise at prispresset i økonomien kan ha nådd toppen. Om så skulle skje mener Berntsen det vil være en lettelse for aksjemarkedene.