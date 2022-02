Onsdagens vinneraksje gikk opp 16 prosent etter kvartalstall

- - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,1 prosent før den sluttet på 1.203,64 poeng. Det ble omsatt aksjer for mer enn 7,2 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 91,90 dollar, opp 0,7 prosent.

Equinor håver inn på høye olje- og gasspriser, og leverte et resultat langt over forventning i fjerde kvartal. Samtidig jekket selskapet opp utbyttet til aksjonærene.

– Det er nesten så du får tårer i øynene. Det er en kjempesterk rapport, sier analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux. Aksjen gikk opp 1,4 prosent til 260,20 kroner.

XXL knuste forventningene og fikk et EBITDA-resultat på 403 millioner kroner i fjerde kvartal, mens analytikerne ventet et resultat på 280 millioner kroner. «Solid vekst og bruttomarginutvikling – Sverige fører an», var overskriften i onsdagens børsmelding. Aksjen gikk opp 15,7 prosent til 14,45 kroner.





Storebrand fikk et konsernresultat på 1,37 milliarder kroner i fjerde kvartal og vil betale et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for 2021. Aksjen falt 4,6 prosent til 94,70 kroner.

Elkem fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 3,06 milliarder kroner. Det er over 900 millioner mer en den gamle rekorden fra 3. kvartal i fjor. Aksjen gikk opp 0,1 prosent til 34,50 kroner.

Onsdag meldte Komplett at selskapet vil slå seg sammen med NetOnNet. I fjerde kvartal 2021 hadde Komplett inntekter på til 3,29 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 108 millioner kroner. Styret foreslår nå et utbytte pr. aksje på 2,90 kroner. Aksjen klatret 0,4 prosent til 62,87 kroner.

ABG Sundal Collier fikk et resultat før skatt på 276 millioner i fjerde kvartal og vil betale et utbytte på én krone pr. aksje for 2021. Aksjen falt 0,3 prosent til 8,80 kroner.

Rederiet Wallenius Wilhelmsen hadde inntekter på 1,08 milliarder dollar i fjerde kvartal, mot ventede 1,04 milliarder. Det sendte aksjen opp 10,7 prosent til 58,20 kroner.

Veidekke fikk et resultat i fjerde kvartal som var nærmest identisk med resultatet for et år siden. Selskapet vil gi 7 kroner i utbytte pr. aksje. Aksjen falt 0,6 prosent til 133 kroner.